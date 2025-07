D’Alessio saluta il Milan: il terzino classe 2004 si unisce al Novara a titolo definitivo. I comunicati ufficiali

D’Alessio lascia il Milan a titolo definitivo e si trasferisce al Novara: di seguito i comunicati ufficiali dei due club

Si chiude un capitolo per il giovane terzino rossonero Leonardo D’Alessio, classe 2004, che dopo tre stagioni lascia il Milan per accasarsi al Novara FC a titolo definitivo. La notizia è stata ufficializzata da entrambi i club, ponendo fine all’avventura del promettente difensore con la maglia del Diavolo. Questa cessione rientra nelle strategie del Milan, ora guidato dal nuovo Direttore Sportivo Igli Tare e dal nuovo allenatore Massimiliano Allegri, volti a ottimizzare la rosa e valorizzare i giovani talenti.

Il comunicato ufficiale apparso sul sito dell’AC Milan è stato conciso ma chiaro: “AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Leonardo D’Alessio a Novara FC“. Una nota breve che sancisce il trasferimento di un giocatore che, nell’ultima stagione, ha militato principalmente nelle fila del Milan Futuro, la formazione Under 23 che partecipa al campionato di Serie C.

Il Futuro di D’Alessio in Azione: Un Contratto Fino al 2027 con Opzione

Il Novara Football Club, società che milita in Serie C, ha accolto con entusiasmo l’arrivo di D’Alessio, come si evince dal loro dettagliato comunicato: “Novara Football Club comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Leonardo D’Alessio. Il calciatore giunge a titolo definitivo dal Milan e firma un contratto fino al 30/06/2027 con opzione.” Questa formula contrattuale testimonia la fiducia del Novara nelle potenzialità del giovane terzino, offrendogli la stabilità necessaria per esprimere al meglio il suo talento e contribuire agli obiettivi della squadra azzurra. L’opzione inserita nel contratto suggerisce una visione a lungo termine per il giocatore, che potrebbe legarsi al club piemontese anche oltre la scadenza iniziale.

La Carriera di D’Alessio: Dalla Roma al Milan, Fino all’Esordio tra i Professionisti

Il comunicato del Novara ha anche ripercorso le tappe fondamentali della carriera di D’Alessio, un terzino destro che ha mosso i primi passi nel calcio nella sua città natale. “Terzino destro nato e cresciuto calcisticamente a Roma, Leonardo fa tutta la trafila del settore giovanile giallorosso, vincendo anche due Scudetti ed una Supercoppa.” Un palmarès giovanile di tutto rispetto che evidenzia le sue qualità tecniche e la sua mentalità vincente fin dalle categorie inferiori.

Il passaggio al Milan ha rappresentato un salto di qualità importante nella sua formazione: “Poi il passaggio al Milan, con cui gioca un campionato Primavera ed uno di Serie C con la formazione del Milan Futuro.” Questa esperienza con il Milan Futuro è stata cruciale per il processo di crescita di D’Alessio, permettendogli di confrontarsi con il calcio professionistico in un contesto altamente competitivo. In mezzo a queste esperienze, D’Alessio ha avuto anche l’opportunità di fare il suo esordio tra i professionisti durante una stagione in prestito alla Pro Sesto: “In mezzo una stagione in prestito alla Pro Sesto, squadra con cui fa il suo esordio tra i professionisti.” Un’esperienza formativa che lo ha preparato al salto definitivo nel calcio dei “grandi”.

Il Novara ha concluso il proprio comunicato con un caloroso benvenuto: “A Leonardo il benvenuto da parte del Club azzurro.” Per D’Alessio, questa rappresenta una nuova sfida stimolante e un’occasione per consolidarsi nel calcio che conta, mettendo a frutto il percorso di crescita intrapreso finora. La sua cessione al Novara è un esempio delle dinamiche del calciomercato giovanile, dove il Milan, con la guida di Tare e Allegri, continua a muoversi per plasmare la propria rosa in vista dei futuri obiettivi.

Fonte: Comunicati ufficiali AC Milan e Novara FC.