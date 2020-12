Da Balotelli a Menez: la Serie B è un amarcord di ex Milan

Con il passaggio di Mario Balotelli al Monza, il numero di giocatori ex Milan in Serie B sale ancora di più. Ecco i più celebri

La notizia del trasferimento di Mario Balotelli al Monza di Berlusconi e Galliani fa crescere il numero di ex Milan in Serie B. Il campionato cadetto sembra essere una raccolta di ricordi, più o meno felici, per i tifosi rossoneri. Vediamo nel dettaglio i più conosciuti.

Oltre a SuperMario, il Monza conta anche Kevin-Prince Boateng e Gabriel Paletta oltre al meno ricordato Fossati. Di ex Primavera ne contiamo tanti, da Tsadjout (Cittadella) a Bellanova (Pescara) passando per Valoti (Spal) ed il celebre Hachim Mastour, in forza alla Reggina di Jeremy Menez e Alessandro Plizzari, quest’ultimo ancora di proprietà rossonera. Altro portiere che evoca qualche memoria è Gabriel, oggi al Lecce. Infine citiamo due vecchie promesse, decisamente non mantenute ed entrambe militanti nella Spal: Alberto Paloschi e Bartosz Salamon.