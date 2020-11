Da Bakayoko a Gattuso: ecco tutti gli ex di Napoli-Milan

Sono tre i giocatori/allenatori che questa sera in occasione di Napoli-Milan affronteranno il proprio passato

Napoli-Milan sarà una gara speciale per tanti motivi. Il blasone delle due squadre, la classifica ed un primo posto da giocarsi, tutto in 90 minuti. Ma non solo, perchè questa sera ci saranno alcuni che giocheranno anche contro il proprio passato. Vediamo nel dettaglio chi.

Sono tre in tutto gli ex di questa sera. Il primo non può che essere Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli e leggenda del Milan, che da giocatore in rossonero ha vinto praticamente tutto e che anche come mister ha raggiunto risultato discreti. Come giocatori invece, ne abbiamo due, tutti tra i partenopei. Parliamo di Tiemouè Bakayoko, di cui i tifosi milanisti hanno un ottimo ricordo dei 6 mesi trascorsi a Milano, e Andrea Petagna, che ha fatto tutta la trafila nelle giovanili fino all’esordio in prima squadra.