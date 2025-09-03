Curva Sud Milan, attacco da Napoli: «Ma quale solidarietà...» - LA FOTO

Connect with us

51 minuti ago

Curva Sud Milan – Striscione di Curva A e Curva B del Napoli contro le tifoserie organizzate di Milan e Inter

Un duro attacco verbale ha riacceso le tensioni tra le tifoserie più calde del calcio italiano. Nel pomeriggio di mercoledì, un gruppo di ultras del Napoli ha esposto uno striscione polemico contro le curve di Milan e Inter, accusandole di un comportamento che non rispetterebbe i “codici” del mondo ultras. L’episodio, che ha subito fatto il giro del web, ha scatenato un’ondata di commenti e reazioni, alimentando una rivalità che va ben oltre il campo di gioco.

Il messaggio, diretto e senza mezzi termini, recitava: “Ma quale solidarietà. Milano oggi, sei la vergogna del mondo Ultras“. Questa frase, firmata dai sostenitori partenopei, è un’accusa forte e chiara. Sebbene il contesto specifico non sia stato esplicitato, il riferimento alla “solidarietà” suggerisce una critica alla presunta mancanza di vicinanza delle curve milanesi a qualche recente evento, forse legato ad altre vicende del tifo organizzato italiano.

Questa ennesima provocazione tra le tifoserie ribadisce le profonde spaccature e il clima di ostilità che spesso caratterizza i rapporti tra i gruppi ultrà. La rivalità tra Napoli, il Diavolo e i nerazzurri ha radici storiche, alimentate da sfide scudetto, scontri diretti e diverse filosofie di tifo. Le curve, da sempre, hanno rappresentato un termometro delle tensioni tra le città.

