Connect with us

HANNO DETTO

Curva Sud Milan, presa di posizione degli Ultras del Bologna: il messaggio non passa inosservato

HANNO DETTO

Dovbyk Milan, accordo vicino? Massara spiazza tutti! Clamorose dichiarazioni dell'AD della Roma

HANNO DETTO

Mercato Milan, Minotti non ha dubbi! Alla rosa di Allegri manca un profilo in particolare: ecco quale

HANNO DETTO

Mercato Milan, Compagnoni perplesso: «I rossoneri hanno preso giocatori forti ma ci sono diverse cose che mi lasciano basito. E Allegri...»

HANNO DETTO

Allegri Milan, il tecnico commenta la vittoria: «Felice per i tre punti ma dobbiamo migliorare questa cosa»

HANNO DETTO

Curva Sud Milan, presa di posizione degli Ultras del Bologna: il messaggio non passa inosservato

Milan news 24

Published

1 ora ago

on

By

curva-sud-milan

Curva Sud Milan, importante presa di posizione degli Ultras del Bologna: il messaggio dei supporters rossoneri non passano inosservati

Il mondo del calcio italiano ha assistito a un gesto di solidarietà inaspettata che ha fatto il giro del web e dei social. Nel corso della partita che si è giocata questo pomeriggio al Dall’Ara, tra il Bologna e il Como, i tifosi di casa della Curva Andrea Costa hanno esposto uno striscione che ha catturato l’attenzione di tutti i presenti e degli spettatori. Il messaggio, inequivocabile, era rivolto alla Curva Sud Milano, il cuore pulsante del tifo milanista: “Il calcio è passione, non repressione: solidarietà alla Milano ultrà“.

Questo gesto arriva dopo un periodo di forte tensione tra la tifoseria rossonera e la proprietà del Milan. La Curva Sud, infatti, aveva espresso il proprio dissenso per le divergenze con il club, scegliendo di restare in silenzio durante la partita contro la Cremonese e addirittura non presentandosi allo stadio per la sfida contro il Bari. La protesta era nata a causa delle restrizioni d’ingresso imposte ad alcuni esponenti della tifoseria nel settore del secondo anello blu e in altri settori.

La situazione si è parzialmente sbloccata ieri sera a Lecce. In occasione della vittoria del Milan per 2-0 nella seconda giornata del campionato di Serie A Enilive, si è rivista la Curva Sud rossonera in trasferta. I sostenitori del Milan, finalmente tornati a cantare, hanno supportato la squadra per tutti i 90 minuti, spingendola a una preziosa vittoria. Il ritrovato calore dei tifosi ha sicuramente avuto un impatto positivo sul morale della squadra, guidata in panchina dal nuovo allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, e gestita dal nuovo direttore sportivo, Igli Tare.

Il legame tra i tifosi milanisti e la loro squadra è da sempre uno degli elementi più forti del club. La passione della Curva Sud è una componente fondamentale che ha accompagnato il Milan in ogni traguardo. L’atto di solidarietà dei sostenitori del Bologna sottolinea un principio fondamentale nel mondo ultras: la difesa della libertà di espressione e della passione contro ogni forma di repressione. Lo striscione esposto al Dall’Ara non è solo un messaggio di vicinanza, ma un appello a preservare l’anima popolare e passionale del calcio.

La fonte di queste informazioni è il reportage sportivo e le immagini che hanno circolato sui media e sui social network, che hanno documentato l’esposizione dello striscione e il ritorno dei tifosi milanisti a Lecce. La speranza di molti è che questo episodio possa segnare l’inizio di un dialogo costruttivo tra il club e i suoi sostenitori, per il bene di tutto l’ambiente rossonero. La riappacificazione tra la società e la Curva Sud appare essenziale per affrontare al meglio le sfide che attendono il Milan in questa stagione.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.