Curva Sud Milan, Criscitiello lancia l’allarme e suggerisce la soluzione a Furlani: va richiamato lui

Curva Sud Milan, Michele Criscitiello, noto giornalista, ha suggerito il ritorno di Adriano Galliani per risolvere il problema

Il clima a San Siro è tutt’altro che sereno. Il direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello, ha acceso i riflettori su una situazione che ritiene indecente, esprimendo le sue preoccupazioni in un editoriale schietto e diretto. Secondo Criscitiello, il club rossonero deve agire con estrema rapidità per risolvere almeno tre questioni cruciali entro i prossimi quindici giorni. Tra queste, la più urgente e significativa riguarda il rapporto con la Curva Sud, il cuore pulsante del tifo milanista.

Il “Fattore Curva Sud” e l’allarme di Criscitiello

Il direttore di Sportitalia non usa mezzi termini per descrivere la situazione attuale nello stadio milanese. “San Siro è indecente senza tifo. I turisti ben vengano ma il Duomo è in centro e non in Piazzale Lotto”, ha tuonato Criscitiello, sottolineando la differenza tra il calcio come passione viscerale e una semplice esperienza turistica. Sottovalutare il problema, a suo avviso, significa non comprendere le dinamiche profonde del calcio italiano. L’assenza del sostegno incondizionato della Curva Sud si è già fatta sentire, come dimostrato dalla perdita di punti in casa come quelli subiti nella partita di sabato sera. Criscitiello ritiene che il silenzio assordante e i mugugniprovenienti dagli altri settori siano un fattore destabilizzante per i giocatori, che preferiscono di gran lunga l’incitamento passionale a un’atmosfera di ostilità o indifferenza.

La possibile causa e la soluzione proposta

L’editoriale di Criscitiello solleva un punto cruciale: se la società sta agendo su indicazioni della Procura della Repubblica, allora la situazione potrebbe non essere risolvibile a breve termine, e il club sarebbe giustificato nel suo atteggiamento. Tuttavia, se la decisione di mostrare i muscoli alla Curva è una scelta strategica della società, il direttore la considera un inutile autogol. Per risolvere questa delicata questione, Criscitiello suggerisce una soluzione audace, richiamando una figura del passato: Adriano Galliani. A suo dire, “Solo lui può trovare la giusta intesa per riportare il tifo a San Siro”. Questa riflessione sottolinea la necessità di un’azione diplomatica e di una figura capace di mediare, una figura che il nuovo Direttore Sportivo Igli Tare e il nuovo allenatore Massimiliano Allegri dovrebbero supportare in questo difficile compito. La sfida per la nuova dirigenza non è solo costruire una squadra vincente sul campo, ma anche ricucire il rapporto con il proprio pubblico più fedele, un elemento fondamentale per il successo a lungo termine. La passione dei tifosi è una componente essenziale che, se assente, rischia di compromettere il rendimento della squadra e l’identità stessa del Milan.