Curva Sud Milan, al via la raccolta fondi per Gaza: il comunicato UFFICIALE

Curva Sud Milan, al via la raccolta fondi per la popolazione di Gaza: il comunicato ufficiale sull’iniziativa. I dettagli

Con un comunicato ufficiale, la Curva Sud del Milan ha comunicato l’inizio della raccolta fondi per la popolazione di Gaza:

PAROLE – «Come anticipato la scorsa settimana in riunione, stiamo organizzando una raccolta di generi di prima necessità per la popolazione di Gaza. Elenco di materiali da raccogliere: medicine, salviette, pannolini, asciugamani, tende da campo, scarpe e calce, lenticchie, ceci e fagioli, riso sottovuoto, pasta, biscotti, lecca lecca, latte in polvere. Visto che c’è la sosta e non ci sono partita da saldare, avete un ottimo motivo per venire in riunione giovedì a San Siro dalle 21.00 contribuendo attivamente alla raccolta».