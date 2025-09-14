Curva Sud Milan, clamoroso annuncio prima della sfida col Bologna! Avviso al club e posizione netta degli Ultras rossoneri. Le ultimissime

In vista della partita Milan–Bologna, la Curva Sud Milano ha diffuso la sua fanzine, un mezzo tradizionale per comunicare la propria posizione su questioni interne e non solo. Il comunicato di questa sera è particolarmente duro e chiaro, affrontando due temi principali: la repressione che, a detta loro, sta colpendo il tifo organizzato milanista e la solidarietà, inaspettata, ricevuta dai tifosi del Bologna.

Il primo punto del comunicato denuncia apertamente una situazione di stallo e di blocco. La Curva Sud lamenta che, nonostante gli sforzi e le trattative, non ci sia stata alcuna apertura sul fronte repressivo, in particolare per quanto riguarda la “black-list” che tiene fuori dallo stadio alcuni dei principali esponenti del tifo. La situazione è ulteriormente complicata dal divieto di esporre diversi striscioni, tra cui quelli storici come “Curva Sud Milano”, “Vecchia Maniera” e “Ultras 1976”. Altri, come “Blocco 02” e “Brigate Rossonere”, sono invece “sospesi”.

Questa situazione ha spinto la Curva Sud a prendere una decisione drastica ma non inaspettata: la sospensione a tempo indeterminato del tifo a San Siro. Questa protesta, già vista nelle prime due partite casalinghe, continuerà finché la Società e le Istituzioni non offriranno una soluzione ragionevole o, in alternativa, forniranno motivazioni scritte per i divieti e le restrizioni. Gli ultras rossoneri attendono anche di poter visionare le informative di polizia che motivano le diffide e le inclusioni nella black-list, per le quali hanno presentato ricorso.

In un secondo momento, la Curva ha espresso gratitudine verso la tifoseria del Bologna, che ha scelto di unirsi alla protesta con un “silenzio totale” per solidarietà, riconoscendo che la repressione a Milano potrebbe essere un precedente per altre curve in Italia. Questa presa di posizione viene descritta come un gesto di “uomini seri e tifoserie degne”. Al contempo, il comunicato critica duramente la posizione di altre tifoserie, in particolare dei “WSB”, che avrebbero espresso accuse infamanti e giudizi affrettati sul tifo milanista, dimostrando una mancanza di solidarietà e un comportamento ipocrita.