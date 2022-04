Cuoghi: «Il K.o. dell’Inter con il Bologna ha dato energia al Milan». Le parole dell’ex calciatore rossonero

Stefano Cuoghi ha parlato ai microfoni di TMW del Milan e della lotta scudetto. Ecco di seguito le parole dell’ex calciatore del Milan:

«Il ko dell’Inter col Bologna ha dato grande energia ai rossoneri, ora la formazione di Pioli deve affrontare la Fiorentina che è una buona squadra che però vive un momento di appannamento ed è reduce da due sconfitte pesanti, con Salernitana e Udinese. E’ una partita da temere per il Milan perchè i viola giocano aperti e se trovano gli esterni nella giornata giusta possono creare problemi. A livello difensivo invece ultimamente ha lasciato a desiderare. Per il Milan è un’occasione unica, deve fare dieci punti in quattro partite per vincere lo scudetto».