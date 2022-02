Cuccureddu: «Inter davanti alle altre per lo scudetto, la Juve...»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Antonello Cuccureddu, ex centrocampista della Juve, ha parlato in esclusiva a juventusnews24: le sue parole sullo scudetto

Intervenuto in esclusiva a juventusnews24, Antonello Cuccureddu ha detto la sua sulla lotta scudetto:

«Qualche possibilità, ora più che mai, c’è, anche se vedo ancora l’Inter al di sopra delle latre nonostante un momento di flessione. Ci sono ancora tante partite da giocare e tutto può succedere, l’importante sarà non perdere punti con le piccole, con quelle squadre tra virgolette di seconda fascia. I giocatori devono mettersi in testa che in ogni gara giocata con questa maglia bisogna dare sempre il massimo e mi sembra che dopo quell’inizio di stagione stentato il messaggio sia stato recepito».

