Esonero Pioli, Cucciari fa chiarezza: «Ha dato tanto al Milan e ha sempre fatto il suo». Le parole dell’ex calciatore sulla panchina rossonera

Alessandro Cucciari ha parlato ai microfoni di TMW di chi andrebbe sulla panchina del Milan in caso di esonero di Pioli. Ecco le parole dell’ex calciatore:

PAROLE – «Come tanti altri magari ha bisogno di cambiare. Ha dato tanto al Milan e il Milan a lui e sta tenendo comunque una posizione importante per il blasone del club. Passando attraverso critiche ha sempre fatto il suo Pioli. Al completo è una grande squadra ma non lo è stata mai quest’anno. Pe me se la può giocare fino alla fine per un posto in Champions».