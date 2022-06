Cristiano Ronaldo senza pace, ma il giovedì della Roma non fa per te

Cristiano Ronaldo è nuovamente nel mirino del calciomercato: in dubbio la permanenza a Manchester, la Roma sogna il colpo impossibile

(di Sandro Dall’Agnol) – Non sembra mai dover trovare pace Cristiano Ronaldo in questi suoi ultimi anni di carriera. Il fuoriclasse portoghese come una trottola impazzita sull’asse Torino-Manchester sperando di ritrovare “casa”. Apparentemente senza fortuna.

In effetti già la Juventus avrebbe potuto essere lo step definitivo della carriera, se il rapporto non si fosse incagliato prematuramente tra allenatori sbagliati e risultati non proprio esaltanti.

