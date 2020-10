Cristiano Ronaldo non crede nei tamponi e li definisce ‘bullshit’

Sotto il suo ultimo post Instagram, Cristiano Ronaldo si è lasciato andare con un commento piuttosto forte contro i tamponi

L’attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo, ai box in questi giorni causa Coronavirus, ha pubblicato una sua foto sul suo profilo Instagram ufficiale. Ciò che fa discutere però è un commento, che lo stesso Ronaldo, ha fatto sotto la fotografia.

Il campione portoghese ha definito i tamponi che rilevano la positività al Covid-19 in questa maniera: «PCR is bullshit». In pratica il campione portoghese ha definito i tamponi delle “stro***te”. A causa della sua positività, non potrà scendere in campo stasera nel match Juventus-Barcellona di Champions League.