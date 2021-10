Cristiano Biraghi: «Addio Vlahovic dalla Fiorentina? Vi dico una cosa»

Vlahovic resta alla Fiorentina? La rivelazione del compagno di squadra dell’attaccante serbo: «Si risolverà tutto»

Intervenuto ai microfoni di TGR Toscana, il difensore e capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi ha speso dichiarazioni in merito al futuro di Dusan Vlahovic, attaccante serbo classe 2000 che piace molto al Milan. Di seguito le sue parole.

«A noi interessa che sia tranquillo e sereno, allenandosi come ha sempre fatto. Gioca come ha sempre giocato e poi le cose tra lui e la società le risolvono tra loro, l’importante è che non vadano a intaccare la serenità dell’ambiente. Ma non penso che succederà: si risolverà tutto».