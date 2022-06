Criscitiello duro: «Situazione Maldini-Milan non succede nemmeno in C». Il commento del giornalista

Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, commenta così la strana situazione tra Maldini e il Milan

Le sue parole a Tutti Convocati: «Maldini? Dev’essere per forza la settimana dell’annuncio, me l’aspetto tra domani e martedì. Altrimenti scoppia il finimondo. Non succede nemmeno in Serie B o in Serie C che i dirigenti che hanno vinto il campionato vadano in scadenza».