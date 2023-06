Criscitiello: «Cessione Tonali? Il Milan ha ottenuto ciò che chiedeva, adesso…». Le parole del giornalista sul futuro del centrocampista rossonero

Michele Criscitiello ha parlato ai microfoni di SportItalia della trattativa tra Milan e Newcastle per la cessione di Tonali. Ecco la situazione:

«Ieri il suo agente, Beppe Riso, era a Londra ad incontrare il Newcastle, rientrato oggi a Milano ha incontrato il Milan a pranzo. A Londra è rimasta la più stretta collaboratrice di Riso. Per Sandro Tonali contratto pronto in Premier da 6 milioni di euro a stagione + bonus a salire. Il Milan, in questi minuti, ha ottenuto ciò che chiedeva: il rilancio del Newcastle che è arrivato a 70 milioni di euro + bonus. Dovrebbe essere questa l’ultima offerta. Cardinale e Furlani dovranno dare risposta definitiva a breve»