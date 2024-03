Criscitiello svela il futuro del Milan: «Ibra ha scelto lui come nuovo allenatore. Obiettivo scudetto»

Criscitiello svela il futuro del Milan: «Ibra ha scelto lui come nuovo allenatore. L’obiettivo del prossimo anno è lo scudetto»

Nel corso del suo editoriale per Sportitalia, Michele Criscitiello ha analizzato la situazione in casa rossonera. Le sue parole.

CRISCITIELLO – «Cardinale ha deciso e parla per lanciare messaggi senza annunciare nulla. E’ stato molto chiaro in quello che ha detto, forse, anche in quello che non ha detto. Traduzione mia delle parole di Cardinale e se sbaglio qualcosa è frutto della mia ricostruzione e fantasia e non sono pensieri di Cardinale. 1) Furlani mi ha deluso e non ha la forza per rappresentarmi nel Milan. A fine anno o lo caccio o lo ridimensiono. 2) Ibra è il nuovo Maldini, però, lui come persona mi piace. Non è uomo immagine ma Ibra rappresenta la proprietà e avrà potere decisionale sulla scelta del nuovo Mister. Ibra vuole Conte ma deve costruirne le condizioni tecniche ed economiche 3) Lo stadio me lo faccio come dico io e dove voglio io. Sala parla ma non fa i fatti e io lo stadio con l’Inter non lo voglio. 4) Qualche socio mi piacerebbe averlo ma solo di minoranza. Il giochino è nelle mie mani e mi diverto io. Però se porto dentro qualche capitale utile senza andare oltre il 40% di quote non sarebbe male. 5) Infine il prossimo anno voglio provare a vincere lo scudetto a non a chiudere a – 30 dall’Inter. Frasi e pensieri frutto della mia fantasia e traduzione del Cardinale pensiero. Intanto il Milan ha vinto, a Roma con la Lazio, una partita brutta, pazza e inutile. Il campionato ha già decretato tutto e quello che resta non è di interesse di Pioli. Cardinale fa bene a progettare e l’abito da Papa consegnato a Ibra ha un suo valore ma l’allenatore si deve scegliere questo mese senza aspettare maggio. Programmazione»