Criscitiello duro su Guida e il contatto con Saelemaekers! Le dichiarazioni

La sfida tra i rossoneri e la Roma sembrava essersi conclusa con un raro plauso alla direzione arbitrale. Inizialmente, la gestione della gara da parte del direttore di gara Guida era stata giudicata positiva, con decisioni chiare come il rigore concesso ai giallorossi e la mancata ammonizione per il fallo di mano di Fofana. Una normalità purtroppo sempre più rara nel dibattito calcistico italiano. Tuttavia, i social media hanno svelato un episodio imbarazzante che rischia di riaccendere le polemiche e gettare ombre sull’operato arbitrale.

🎥 Il Video Virale: Calcetto dell’Arbitro al Giocatore

Grazie a filmati amatoriali diffusi rapidamente in rete, è emerso un momento di tensione subito dopo la parata decisiva del portiere Mike Maignan (il fortissimo estremo difensore francese) sul rigore calciato da Paulo Dybala (la “Joya” argentina). L’esterno belga Alexis Saelemaekers, noto per la sua duttilità e la sua energia in campo, ha esultato con eccessiva foga in prossimità dell’arbitro Guida.

Il video mostra chiaramente Guida rispondere all’esultanza con un leggero, ma evidente, calcetto rivolto al calciatore del Diavolo. Un gesto di reazione fisica da parte di un ufficiale di gara è, per regolamento, considerato totalmente inaccettabile e richiede una spiegazione immediata da parte degli organi competenti.

🎙️ La Dura Condanna di Criscitiello: “Vergognoso, va Fermato”

Sull’episodio si è espresso con toni durissimi anche Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia. Il giornalista ha condannato senza mezzi termini la condotta dell’arbitro, sottolineando il doppio standard di giudizio che spesso si applica in queste situazioni.

“Guida ha arbitrato Milan-Roma benissimo, però il gesto con Saelemaekers che hanno tirato fuori i social per me è vergognoso,” ha dichiarato Criscitiello. “Se un calciatore tira un calcetto all’arbitro ci sono 5 anni di squalifica e invece se un arbitro si comporta così passa tutto inosservato. Per me nonostante Guida abbia arbitrato benissimo va fermato… Tu hai un potere diverso, c’è il cartellino, lo puoi cacciare se ti ha esultato in faccia ma vai a cercare il contatto col calciatore tu che sei arbitro e gli dai pure il tocchettino con il piede” (Fonte: Sportitalia).

🧐 Il Milan tra Campo e Polemiche

Mentre il Milan di Massimiliano Allegri (l’esperto tecnico toscano) cerca di concentrarsi sui prossimi impegni, la dirigenza, guidata dal nuovo DS Igli Tare (ex Lazio, figura strategica nell’area sportiva), attende risposte chiaresull’accaduto. Il Diavolo punta a una stagione di successi, ma la credibilità del sistema arbitrale resta un tema centraleper l’integrità del campionato.