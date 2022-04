Criscitiello: «Bologna? Il Milan non deve guardare in faccia a nessuno»

Le parole di Michele Criscitiello in vista del match di questa sera tra Milan e Bologna: «Bologna? Il Milan non deve guardare in faccia a nessuno»

Michele Criscitiello ha parlato ai microfoni di TMW del Milan e della partita di questa sera contro il Bologna. Ecco di seguito le sue parole:

«Il Milan sta bene e stasera non può e non deve guardare in faccia a nessuno. Poteva essere la grande notte, invece, è la notte per tenere lontane le avversarie. Pioli non si aspettava due successi di Napoli e Inter a Bergamo e Torino. Neanche noi. Bisogna essere onesti: lo scudetto sulle maglie rossonere sarebbe un punto di svolta. Sarebbe la vittoria di un fondo che si è travestito da società e sarebbe il trionfo del calcio riqualificato. Quello che non cede a ricatti, compromessi e rilanci dei procuratori. Vincere darebbe un segnale a tutto il sistema: ai bilanci assurdi dell’Inter, a quelli inguardabili della Juventus e alle spese folli della Roma. Certo, anche il Milan ha speso qualcosa, ha buttato 7 milioni netti per donarli a Ibra ma ha fatto le cose con criterio calcistico. Perdere Donnarumma e prendere il sostituto più forte. Lasciare il numero 1 del futuro e, tra PSG e Nazionale, rivedere un portiere completamente diverso da quello di San Siro. Vincere nell’anno di “Ciao Giggio puoi andare” e nell’anno con Kessie in mezzo al campo già con la maglia del Barcellona sarebbe straordinario. Perché sarebbe la vittoria della società e di Pioli. Mai mi sarei aspettato un progetto così lungimirante, invece, Maldini e Massara hanno avuto ragione. Certo, per completare l’opera serve un gran finale di stagione e soprattutto sono serviti i flop della Juventus e la frenata dell’Inter nell’ultimo mese e mezzo. Il Napoli, però, è lì e sarebbe divertente vedere fino al termine un testa a testa come negli anni d’oro del nostro calcio. Testa a testa… a testa. Dopo la notte di ieri a Torino».