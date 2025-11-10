Criscitiello e la stoccata a D’Amico e all’Atalanta: c’entra il Milan, cosa è successo la scorsa estate

Criscitiello, noto giornalista, ha svelato un retroscena su D’Amico criticando il dirigente dell’Atalanta: in estate pensava al Milan

Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, non ha usato mezzi termini nella sua consueta editoriale, puntando il dito contro la gestione tecnica e sportiva dell’Atalanta, culminata con l’esonero di Ivan Jurić.

La critica è rivolta principalmente al direttore sportivo Tony D’Amico, colpevole di aver sbagliato la scelta dell’allenatore: «[… ] hai tenuto quasi tutti i big e li hai affidati ad un allenatore, Juric, che ha preso quella parabola discendente pericolosa che ti costa caro in termini di classifica e credibilità».

Criscitiello, D’Amico distratto e mercato fallimentare

Criscitiello non risparmia stoccate a D’Amico, ipotizzando una mancanza di concentrazione durante le scelte estive: «Forse consigliato male dal Direttore D’Amico che in estate pensava più al Milan (ma gli è andata male) che alla scelta del nuovo mister».

Il giornalista lamenta un mercato che non è stato all’altezza della reputazione del club: «Molti acquisti non sono da Atalanta. La Dea i pacchi li fa non li riceve». Un esempio citato è l’operazione Krstovic, per la quale l’Atalanta sarebbe caduta «con tutti i piedi nella trappola di Corvino».

La conclusione è amara: «Qualcosa nei ragionamenti è andato storto», e passare da top club a una squadra che «perde 0-3 in casa con una neo promossa» è inaccettabile, specialmente per un «genio come Luca Percassi».