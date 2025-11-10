Connect with us

HANNO DETTO

Criscitiello e la stoccata a D'Amico e all'Atalanta: c'entra il Milan, cosa è successo la scorsa estate

HANNO DETTO

Orlando critica il Milan e Allegri dopo Parma: «Mancanza di attenzione e grave errore nella formazione titolare»

HANNO DETTO

Condò e il messaggio ad Allegri: «Anche con la Roma poteva prendere gol quindi c'è un problema preciso da risolvere. Ecco quale»

HANNO DETTO

Tonali rende onore a Castillejo: «Tipo un pò matto ma quasi magico». L'elogio dello spirito di squadra rossonera dell'epoca

HANNO DETTO

Milan Futuro sconfitto ma la notizia è l'addio: Marco Amelia lascia la panchina del Nuova Sondrio. L'annuncio social

HANNO DETTO

Criscitiello e la stoccata a D’Amico e all’Atalanta: c’entra il Milan, cosa è successo la scorsa estate

Milan news 24

Published

31 minuti ago

on

By

criscitiello

Criscitiello, noto giornalista, ha svelato un retroscena su D’Amico criticando il dirigente dell’Atalanta: in estate pensava al Milan

Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, non ha usato mezzi termini nella sua consueta editoriale, puntando il dito contro la gestione tecnica e sportiva dell’Atalanta, culminata con l’esonero di Ivan Jurić.

La critica è rivolta principalmente al direttore sportivo Tony D’Amico, colpevole di aver sbagliato la scelta dell’allenatore: «[… ] hai tenuto quasi tutti i big e li hai affidati ad un allenatore, Juric, che ha preso quella parabola discendente pericolosa che ti costa caro in termini di classifica e credibilità».

Criscitiello, D’Amico distratto e mercato fallimentare

Criscitiello non risparmia stoccate a D’Amico, ipotizzando una mancanza di concentrazione durante le scelte estive: «Forse consigliato male dal Direttore D’Amico che in estate pensava più al Milan (ma gli è andata male) che alla scelta del nuovo mister».

Il giornalista lamenta un mercato che non è stato all’altezza della reputazione del club: «Molti acquisti non sono da Atalanta. La Dea i pacchi li fa non li riceve». Un esempio citato è l’operazione Krstovic, per la quale l’Atalanta sarebbe caduta «con tutti i piedi nella trappola di Corvino».

La conclusione è amara: «Qualcosa nei ragionamenti è andato storto», e passare da top club a una squadra che «perde 0-3 in casa con una neo promossa» è inaccettabile, specialmente per un «genio come Luca Percassi».

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.