Crespo: «Pioli ha le idee chiare. Milan squadra coraggiosa e piena di entusiasmo»

L’ex attaccante rossonero Hernan Crespo ha parlato della situazione in casa Milan e degli obiettivi del Diavolo

Hernan Crespo, ex attaccante rossonero, ha parlato della situazione in casa Milan, commentando anche il lavoro di mister Pioli. Queste le sue dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport:

«Pioli lo conosco bene, ha idee chiare, è disponibile al dialogo con i giocatori e, soprattutto, ha saputo dare un’identità a tutto il gruppo. In queste prime giornate di campionato sta proseguendo il lavoro fatto nella seconda parte della scorsa stagione. Il Milan mi sembra una squadra equilibrata, coraggiosa, piena di entusiasmo. Io non mi pongo limiti, non li pongo ai ragazzi che alleno, però sono realista: ci sono formazioni più attrezzate del Milan per lo scudetto e penso alla Juve e all’Inter. I rossoneri devono avere in testa l’obiettivo di entrare in zona Champions League: un passo per volta, senza fretta e senza illusioni che fanno soltanto male. Non bisogna mettere pressione all’ambiente: è giusto essere contenti di come stanno andando le cose, ma bisogna essere pronti anche a qualche ceffone. Arriveranno e lì vedremo la forza del gruppo».