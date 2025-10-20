Cremonese Udinese 1-1: Zaniolo risponde all’ex Milan Terracciano. Il resoconto del match

Cremonese Udinese 1-1: una rete di Zaniolo nella ripresa risponde all’iniziale vantaggio dell’ex Milan Terracciano. Il resoconto del match

La 7ª giornata di Serie A si conclude con il pareggio per 1-1 tra Cremonese e Udinese allo Zini. I padroni di casa erano andati subito in vantaggio al 4′, con Filippo Terracciano, ex Milan, che di testa ha anticipato la difesa friulana sulla punizione perfetta di Vandeputte.

La Cremonese ha sfiorato il raddoppio in più occasioni: prima con il destro di Zerbin e poi con la traversa colpita da Bonazzoli.

L’Udinese pareggia al 51′: una grandissima azione sviluppata sulla destra porta al cross di Zanoli, che trova Nicolò Zaniolo sul secondo palo. L’attaccante, in passato spesso accostato al calciomercato Milan, è bravissimo a concludere di testa e firmare l’1-1. Al 75′, Vasquez colpisce un palo su punizione. Nel finale, clamorosa chance per Vardy, ma l’Udinese si salva.

In classifica, la Cremonese sale a 10 punti, l’Udinese a 9.