Cremonese Sassuolo 3-2, Nicola balza in testa in classifica: il resoconto di una partita pazza. Le ultimissime sui rossoneri

Nel primo anticipo della seconda giornata di Serie A, la Cremonese si è imposta in una partita spettacolare contro il Sassuolo, vincendo 3-2 allo Stadio Zini. Un successo che non solo consolida il sorprendente avvio di stagione dei grigiorossi, ma li proietta, seppur momentaneamente, in testa alla classifica a punteggio pieno.

La gara è stata un vero e proprio ottovolante di emozioni. La Cremonese, galvanizzata dalla vittoria per 2-1 contro il Milan nella prima giornata di campionato, è partita subito forte, trovando un micidiale uno-due nel primo tempo. È stato Terracciano a sbloccare il risultato al 37′, con un colpo di testa preciso. Dopo appena due minuti, al 39′, è arrivato il raddoppio con Vazquez, abile a ribadire in rete una conclusione di Sanabria respinta sulla linea. Il Sassuolo, sotto di due reti, è andato all’intervallo con la sensazione di un pomeriggio storto.

Ma il calcio è imprevedibile, e il secondo tempo ha riservato una clamorosa rimonta da parte dei neroverdi. Con un Sassuolo più aggressivo e determinato, la partita si è riaperta al 63′ con il gol di Pinamonti, che ha accorciato le distanze. La rimonta si è completata al 73′ con un calcio di rigore trasformato da Berardi, che ha riportato il match in parità. Sembrava che la partita potesse finire con un pareggio, ma proprio quando il Sassuolo sembrava avere l’inerzia a proprio favore, la Cremonese ha trovato la forza per l’ultimo, decisivo, colpo di scena.

Al 93′, in pieno recupero, un’incursione in area di Mussolini è stata sanzionata con un fallo da rigore. Sul dischetto si è presentato De Luca, che con grande freddezza ha siglato il suo primo gol in Serie A, regalando una vittoria al cardiopalma ai suoi. Con questa vittoria, la Cremonese si ritrova a sei punti in due giornate, un avvio da sogno che la pone in una posizione di vetta inaspettata e che fa sognare i suoi tifosi in questo inizio di stagione.