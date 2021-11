Covid, l’appello di Pioli e Romagnoli: «Rispettiamo le regole» – VIDEO

Stefano Pioli ed Alessio Romagnoli sono comparsi in un video pubblicato sui canali social del Milan per sensibilizzare i tifosi riguardo l’emergenza Covid. Le loro dichiarazioni.

PIOLI – «Abbiamo ricordato chi ha sofferto a causa della pandemia, abbiamo ringraziato chi si è battuto e si batte ancora per il Covid, ma ora ricordiamoci che la partita non è ancora finita. Se vogliamo vincere davvero, rispettiamo le regole e indossiamo tutti la mascherina.»

ROMAGNOLI – «Abbiamo lottato e sofferto tanto per tornare insieme a vivere le emozioni da stadio. Siamo rimasti tutti uniti contro un virus terribile. Non abbassiamo la difesa ragazzi, perché la partita non è ancora finita. Se vogliamo vincere davvero, rispettiamo le regole e indossiamo tutti la mascherina.»

