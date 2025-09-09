Coverciano, esami UEFA Pro: anche Landucci presente. La lista dei candidati

Coverciano, c’è anche lo storico vice di mister Massimiliano Allegri tra i candidati: ossia Marco Landucci

Si sono svolti tra ieri e oggi, presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano, gli esami finali del prestigioso corso UEFA Pro, il massimo livello di formazione per allenatori di calcio. Il percorso, noto anche come “Master”, rappresenta l’ultimo step per ottenere l’abilitazione a guidare squadre professionistiche maschili e femminili in tutte le categorie, inclusa la Serie A.

La mattinata è stata dedicata ai colloqui orali sulle principali materie del corso: tecnica e tattica calcistica, preparazione atletica, comunicazione e psicologia. Gli allievi hanno dialogato con i docenti della Scuola Allenatori, approfondendo i contenuti studiati durante l’anno. Nel pomeriggio, invece, si è tenuta la discussione delle tesi davanti alla commissione d’esame, momento conclusivo di un percorso formativo iniziato lo scorso settembre.

Tra i candidati nomi illustri del calcio italiano e internazionale

Tra gli aspiranti tecnici UEFA Pro figurano volti noti del panorama calcistico. Cesc Fabregas, ex centrocampista di Arsenal, Barcellona e Chelsea, oggi allenatore del Como, ha sostenuto l’esame insieme a Fabio Pisacane, ex difensore del Cagliari e attuale tecnico della squadra sarda. Presente anche Marek Hamsik, storico capitano del Napoli e oggi nello staff della Nazionale slovacca guidata da Francesco Calzona.

Non sono mancati altri profili di rilievo: Luca Rossettini, ex difensore di Serie A e attuale allenatore della Roma femminile; Marco Landucci (oggi al Milan) storico vice di Massimiliano Allegri, Salvatore Bocchetti, ex difensore del Genoa e ora tecnico dell’Atalanta Under 23; Simone Padoin, ex centrocampista della Juventus, oggi alla guida della Primavera bianconera.