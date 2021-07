Coutinho Milan, il Barça detta le condizioni: i dettagli

Coutinho potrebbe lasciare il Barcellona questa estate. Il Milan tra le squadre più interessate al brasiliano

Rimane in bilico il futuro al Barcellona di Philippe Coutinho, accostato tra le altre anche al Milan e alla Juventus sul mercato. Il brasiliano resta nella lista delle cessioni del club blaugrana, che però non ha intenzione di svenderlo come scrive Diario Sport.

Koeman stima il giocatore e conterebbe su di lui in caso di permanenza. Un’altra soluzione porterebbe però alla partenza in prestito di Coutinho, con il Milan che sarebbe tra le squadre interessate all’ex Liverpool e Bayern Monaco per un’operazione a titolo temporaneo fino al prossimo giugno.