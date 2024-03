Courbis consiglia Deschamps e scarica l’attaccante dell’Inter: «La scelta più logica è Giroud». Le dichiarazioni dell’ex allenatore

Thuram finisce nel mirino in Francia dopo le recenti prestazioni, l’ex tecnico Courbis si è espresso così sull’attaccante dell‘Inter preferendo il profilo del rossonero Giroud. Le parole riportate da RMC Sport.

GERARCHIE – «Ribadisco quello che ho detto prima della partita: nessuno è venuto a creare problemi al profilo di Giroud. In termini di parametri di riferimento e come punto fisso, è più logico iniziare la partita con Giroud, anche se ha 37 anni e non gli facciamo giocare 95 minuti, porta una certa presenza, con un gioco di testa niente male».