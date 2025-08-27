Coubis Milan, addio ormai dietro l’angolo! Lo vuole quella squadra in Serie B, definizione nelle prossime ore

Coubis Milan, l’addio è ormai dietro l’angolo: la Sampdoria in pressing per il difensore classe 2003, definizione nelle prossime ore

Il futuro del giovane difensore del Milan, Andrei Coubis, sembra essere sempre più lontano da Milanello. Nonostante il classe 2003, nato a Milano ma con un passaporto romeno, si sia distinto nella scorsa stagione con il Milan Futuro (ora conosciuto come Milan Under 23) collezionando 34 presenze e 1 gol, il suo percorso nella Prima squadra rossonera appare già segnato. A capo della nuova era del Milan, con l’arrivo del direttore sportivo Igli Tare e del tecnico Massimiliano Allegri, il club sta infatti delineando una strategia chiara sia per le entrate che per le uscite, e Coubis non rientrerebbe nei piani tattici del mister toscano.

Il difensore centrale si sta attualmente allenando con la rosa principale, ma la sua permanenza è tutt’altro che certa. La dirigenza, in accordo con lo staff tecnico, ritiene che per la sua crescita sia fondamentale trovare un club che possa offrirgli un ruolo da protagonista. La formula del trasferimento a titolo definitivo è quella su cui sta lavorando il suo agente, che sta sondando diverse opportunità per garantire al suo assistito un prossimo step di carriera all’altezza delle sue potenzialità. Tra le varie squadre interessate, la Sampdoria ha espresso un forte apprezzamento e sembra aver convinto il giovane calciatore.

La pista Sampdoria è quella più calda in queste ore. I blucerchiati, un club storico del calcio italiano, sono in cerca di rinforzi per un progetto di rilancio che li riporti a competere nella categoria che più gli compete, la Serie A. L’idea di un nuovo inizio in una squadra ambiziosa ha affascinato il giocatore, che vede in questa opportunità non solo la possibilità di giocare con continuità, ma anche di contribuire a una causa importante. La trattativa, stando a quanto riportato dalla fonteoriginale Calciomercato.com, potrebbe subire un’accelerazione nelle prossime ore, con la speranza di definire tutti i dettagli prima della fine del calciomercato estivo.

La cessione di Coubis si inserisce in un quadro più ampio di gestionedella rosa da parte del Milan di Tare e Allegri, orientato a snellirel’organico e a liberare risorse per eventuali nuovi innesti. La decisione di puntare su una cessione a titolo definitivo sottolinea la volontà del club di monetizzare e di evitare prestiti che potrebbero vincolare il club in futuro. Per Coubis, l’avventura in blucerchiato potrebbe rappresentare la svolta definitiva per la sua carriera, dimostrando il suo valore lontano dalla casa madre rossonera.