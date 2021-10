Costacurta: «Assenze pesantissime per il Milan, hanno fatto la differenza»

Alessandro Costacurta ha parlato delle assenze del Milan nel match di Champions contro il Porto. Le sue parole a Sky

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Alessandro Costacurta ha parlato di Porto Milan e delle assenze di Stefano Pioli, che per lui sono state pesantissime. Le parole dell’ex difensore rossonero.

ASSENZE – «Penso che Pioli non lo debba dire ma noi sì: assenze come Theo Hernandez, Brahim Diaz, Kessie sono state pesantissime per il risultato finale. Incredibile come il Porto metta pressione e riparta in modo così aggressivo, è solida come squadra. Le assenze hanno fatto la differenza».