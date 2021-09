Costacurta punta sul Napoli: «Non concede niente, merita il primo posto»

Alessandro Costacurta ha commentato l’esito della quarta giornata di campionato, soffermandosi sul primo posto del Napoli di Spalletti

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Alessandro Costacurta ha parlato della classifica di Serie A al termine della quarta giornata di campionato. Le sue parole sul Napoli a punteggio pieno riprese da TMW.

«Napoli che segna tanto e non concede niente. Bravissimi anche sulle palle inattive. Mi sembra una squadra in grande salute. In questo momento merita la vetta. Stanno seguendo Spalletti in tutto e per tutto. Come si marca Osimhen? Ha grandi potenzialità a campo aperto. Tentare di anticiparlo è pericolo perché poi rischi di non riprenderlo più. L’unica cosa è tentare di aspettarlo».