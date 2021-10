Costacurta: «Prima di Ibrahimovic al Milan c’era un vuoto di leadership»

Prima dell’inizio di Milan Verona, Costacurta ha parlato di come Ibrahimovic e Pioli abbiano aiutato lo spogliatoio rossonero

Intervenuto negli studi di Sky Sport prima dell’inizio di Milan Verona, Alessandro Costacurta ha parlato di Ibrahimovic e di come abbia cambiato il Milan. Le sue parole.

IBRAHIMOVIC – «Credo che Ibrahimovic sia stato preso perché c’era un vuoto di leadership al Milan, penso che sia riuscito a fare qualcosa di ancora piùimportante per questa squadra insieme a Stefano Pioli. D’ora in poi il suo lavoro deve diminuire, ma deve aumentare il suo minutaggio in campo».