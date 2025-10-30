Costacurta elogia Modric con grandi parole! Le sue dichiarazioni dopo l’Atalanta

Costacurta elogia Modric con grandi parole! Le su dichiarazioni dopo l’Atalanta. Segui gli aggiornamenti sui rossoneri

Dagli studi di Sky Sport, nel post-partita di Atalanta-Milan, l’ex difensore bandiera del Diavolo Alessandro Costacurtaha voluto rendere omaggio a un campione assoluto del calcio mondiale, Luka Modric, centrocampista croato del Real Madrid e vincitore del Pallone d’Oro. Un omaggio che si è trasformato in una divertente ammissione di un errore di valutazione commesso anni fa.

Il commentatore ha ricordato la tenacia profetica di un altro ex rossonero, Zvonimir Boban, figura storica del club e connazionale di Modric, che per anni ha “rotto le scatole” sostenendo il talento del giovane Luka:

“Boban ci ha rotto le scatole per 25 anni con Modric. Dicevo: ‘Ok, ma non è il migliore’, e poi è diventato Pallone d’Oro,” ha dichiarato Costacurta con il suo solito tono schietto, riconoscendo la lungimiranza di Boban.

L’Elogio a 360 Gradi: “Una Persona Sensazionale”

L’ex difensore, celebre per la sua carriera vincente con il Milan e per la sua acutezza tattica, ha poi utilizzato parole di grande rispetto per descrivere il fenomeno croato: “Stiamo parlando di una stella e di una persona sensazionale“.

Modric, il cui impatto sul centrocampo, prima del Tottenham e poi soprattutto del Real Madrid, è stato rivoluzionario, è stato per lunghi anni anche un elemento centrale nelle formazioni vincenti di Carlo Ancelotti, l’allenatore plurivincitoreoggi alla guida dei Blancos e in passato sulla panchina dei rossoneri.

Costacurta ha rimarcato la continuità e l’eccellenza del giocatore nel tempo: “Lo stesso Ancelotti per molti anni ne ha fatto un elemento centrale, è sempre stato una stella.” Questa straordinaria longevità e la qualità tecnica del centrocampista, nonostante l’età avanzata per un atleta, lo rendono, secondo Costacurta, un profilo di altissimo livello anche per un contesto complesso come la Serie A: “In un campionato come quello italiano, che va a una certa velocità, è un giocatore straordinario“.

Visioni a Lungo Termine: Il Futuro del Centrocampo del Milan

Mentre Costacurta celebra il talento senza tempo di Modric, il Milan si proietta sul futuro sotto la guida del nuovo direttore sportivo, Igli Tare, e con la probabile supervisione in panchina di Massimiliano Allegri, il tecnico noto per la sua capacità di valorizzare i grandi campioni. L’elogio del Pallone d’Oro croato, pur essendo un’analisi a posteriori, rafforza l’idea che la qualità purissima e la personalità sono gli elementi che trascendono l’età nel calcio d’élite.