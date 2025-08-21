Connect with us

Milan news 24

Published

1 ora ago

on

By

Allegri

Costacurta fa sognare i tifosi del Milan: «Sono convinto che con Max Allegri l’obiettivo debba essere questo». Le ultimissime notizie

Intervistato questa mattina dai taccuini della Gazzetta dello Sport, l’ex difensore e bandiera del Milan, Alessandro “Billy” Costacurta, ha espresso con chiarezza la sua opinione sul nuovo corso rossonero guidato da Massimiliano Allegri. Con una rosa che unisce qualità ed esperienza, e un rinnovato entusiasmo che si percepisce fin dalle prime uscite, Costacurta non ha dubbi: il Milan deve ambire fin da subito al massimo traguardo.

“Deve assolutamente essere un obiettivo,” ha dichiarato Costacurta. “Le squadre che competono in Champions League avranno un impegno stancante e dispendioso, un fattore che il Milan può e deve sfruttare. Non siamo la favorita, questo è chiaro, ma giocando una volta a settimana possiamo benissimo inserirci nella corsa al titolo, affiancando Inter e Napoli. La freschezza fisica e mentale che avremo in più rispetto alle nostre dirette concorrenti sarà un vantaggio enorme.”

L’ex difensore ha notato una differenza sostanziale nell’atteggiamento dei giocatori, un cambiamento che attribuisce all’arrivo di Allegri. “Non è un caso che Leao abbia già una faccia diversa. Nelle prime partite dell’anno scorso la squadra non era così concentrata. Max porta qualcosa di diverso, una carica e una mentalità che si riflettono in campo. L’energia che si percepisce è un fattore che non va sottovalutato.”

Costacurta invita comunque a una certa cautela, pur mantenendo un cauto ottimismo. “Aspettiamo qualche gara in più per capire se la sterzata che ha impresso Allegri sarà subito così netta e incisiva. Le premesse sono ottime, e l’entusiasmo della piazza e dei giocatori è palpabile. Il Milan ha tutte le carte in regola per tornare a essere protagonista e lottare per lo Scudetto.”

