Costacurta a cuore aperto: «Critico troppo il Milan? Lo faccio solamente per questo motivo!»

Calciomercato Milan, stoccata di Ravezzani! Le sue parole su questo colpo di Tare stanno facendo discutere

Jashari Milan, arriva la benedizione di Carlo Pellegatti. E quella che vinse il duello contro Ederson...

Calciomercato Milan, Hojlund è il nome in cima alla lista? La rivelazione di Fabrizio Romano sul bomber danese

Vlahovic Milan, la rivelazione di Carlo Pellegatti cambia le carte in tavola! Le sue parole non lasciano dubbi

Milan news 24

Published

31 minuti ago

on

By

Costacurta

Costacurta a cuore aperto: «Critico troppo il Milan? Lo faccio solamente per questo motivo!». Le ultimissime sui rossoneri

Alessandro Costacurta ha offerto una riflessione profonda sul modo in cui è cambiata la narrazione del calcio, esprimendo il suo punto di vista in un’intervista a Repubblica. L’ex difensore rossonero ha sottolineato come l’attuale panorama mediatico sembri premiare la polarizzazione e la divisione, spingendo gli opinionisti a schierarsi in fazioni contrapposte.

“Oggi funzioni se sei divisivo, sembra un obbligo schierarsi in partiti: giochisti, risultatisti e altro ancora,” ha spiegato Costacurta. Questo approccio, che sacrifica l’equilibrio in nome dello scontro dialettico, è in netto contrasto con la filosofia del campione del Milan. “Io cerco sempre di essere libero ed equilibrato,” ha aggiunto, evidenziando la sua volontà di non farsi ingabbiare in etichette predefinite.

La sua posizione, a volte, gli costa delle critiche, specialmente da parte dei tifosi del Milan. Costacurta ha ammesso di essere spesso attaccato per le sue osservazioni sul club, ma ha voluto chiarire la sua motivazione: “Mi attaccano perché critico il Milan, ma lo faccio perché lo amo.” Questa critica costruttiva, che nasce da un profondo legame affettivo, è spesso mal interpretata.

“Alcuni tifosi milanisti pensano che parli per partito preso, non è così,” ha precisato. Il suo obiettivo non è alimentare polemiche sterili, ma piuttosto stimolare un dibattito costruttivo. “Quando do un’opinione lo faccio per stimolare una reazione,” ha concluso. L’ex difensore rossonero dimostra così di voler mantenere un approccio onesto e libero, lontano dalle logiche di schieramento che oggi dominano il racconto sportivo.

