Costacurta applaude la dirigenza del Milan: «Solo cose positive, queste due sono state grandi scelte». Le ultimissime sui rossoneri

Intervistato questa mattina dai taccuini della Gazzetta dello Sport, l’ex difensore del Milan Alessandro “Billy” Costacurta ha commentato l’inizio della nuova era rossonera sotto la guida di Max Allegri. Con grande attenzione, Billy ha seguito il debutto della squadra in Coppa Italia e si è detto estremamente soddisfatto di quanto ha visto.

“Sì, ho seguito il debutto in Coppa Italia con grande attenzione,” ha dichiarato Costacurta. “L’impatto è stato molto positivo. Ho visto una squadra che ha creato tante occasioni da gol e, soprattutto, ho apprezzato l’atteggiamento e lo spirito dei giocatori. Sembravano che si divertissero, e questo è un segnale fondamentale.”

Costacurta non ha mai avuto dubbi sul nuovo progetto: “Sono state scelte le persone giuste, e non parlo solo di Allegri in panchina, ma anche di Igli Tare come direttore sportivo. Ma la cosa più importante è che sono stati scelti i giocatori giusti per tornare subito a competere in Champions League. A una prima impressione, vedo solo cose positive.”

L’entusiasmo di Costacurta è palpabile e riflette la fiducia nel lavoro svolto dalla dirigenza e dallo staff tecnico. La sinergia tra Allegri, Tare e la squadra sembra aver già prodotto i primi effetti positivi, creando un ambiente in cui i giocatori possono esprimersi al meglio. La sfida, ora, è mantenere questo spirito e trasformare il potenziale in risultati concreti, a partire dalla lotta per il titolo.

“L’impegno e la concentrazione ci sono,” ha concluso Costacurta. “Ora si tratta di lavorare sodo, ma le premesse per una grande stagione ci sono tutte. Sono convinto che il Milan di Allegri saprà regalarci grandi soddisfazioni.”