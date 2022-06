Costacurta: «Maldini? I fondi hanno criteri che per noi non sono consoni». Le dichiarazioni dell’ex difensore

Billy Costacurta ha parlato a Sky Sport della situazione di Maldini al Milan.

Le sue parole: «Conoscendolo la sta vivendo non con la leggerezza che dovrebbe avere un personaggio come Paolo, perché credo che ci siano criteri di valutazione e comportamento anglosassoni e mediterranei. Quelli anglosassoni sono un po’ così, soprattutto per certi tipi di fondi. Per tanti di noi questi comportamenti sono praticamente non consoni, diciamo così».