Costacurta avverte e esalta Leao: «Uno come lui non può mai stare fuori, anche se deve stare attento a questa cosa».

Il dibattito sull’attacco del Milan e sulla posizione di Rafael Leao si accende dopo la vittoria in rimonta sulla Fiorentina. A intervenire è l’ex difensore rossonero Alessandro Costacurta che, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha espresso un’opinione netta sul talento portoghese, ma non senza lanciare un chiaro avvertimento.

Leao al centro del progetto tecnico di Massimiliano Allegri deve, secondo Costacurta, dimostrare continuità, nonostante il suo innegabile valore. «Per me uno come Leao non può mai stare fuori», ha sentenziato l’ex difensore. L’investitura è totale, ma è seguita da un severo monito: «Ora però avrei fretta: o mi dà risposte o giocano gli altri».

Allegri può contare su un reparto offensivo di altissimo livello, costruito dal DS Igli Tare, che garantisce molta competizione interna.

L’elogio alla coppia Leao-Pulisic

Secondo Costacurta, il potenziale distruttivo del Milan risiede nell’affinità tra Leao e l’esterno americano. «In coppia con Christian Pulisic possono far male a tutte le difese», ha sottolineato l’ex calciatore. Un’accoppiata che, quando è al top della forma, può saltare l’uomo e creare superiorità numerica con estrema facilità.

L’ex bandiera rossonera ha lodato i recenti miglioramenti del portoghese, in particolare il gol segnato contro la Fiorentina con un tiro da fuori area, che in passato era un suo punto debole. Costacurta ha anche commentato il rigore calciato, definendolo una «novità» che, se gestita bene, può aiutare Leao a raggiungere i 15-20 gol stagionali. Il rischio, però, è che il giocatore si accontenti, riducendo l’impegno.

Costacurta ha concluso ribadendo la ricchezza del reparto offensivo, menzionando anche Christopher Nkunku come «uno forte» e Santiago Gimenez come «molto interessante», sottolineando come questa abbondanza sia una risorsa fondamentale per Allegri in ottica scudetto.