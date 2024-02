Costacurta Gabbia, nervi tesi dopo Monza Milan: cosa è successo

Costacurta Gabbia, nervi tesi dopo Monza Milan: che battibecco tra i due! Cosa è successo dopo il match dell’U-Power

Nervi tesi in casa Milan dopo la sconfitta di ieri sera contro il Monza. Lo si evince anche dall’intervista postpartita di Matteo Gabbia, che ai microfoni di Sky Sport ha avuto un battibecco con Costacurta.

Il tutto parte dalla considerazione dell’ex difensore, che sottolinea i gravi errori difensivi commessi da Thiaw. A quel punto Gabbia prende parola per difendere il compagno: «Io penso che ogni volta che si subisca gol o più gol sia una responsabilità di squadra però sminuire un giocatore non è corretto né giusto. Sicuramente gli errori individuali nel calcio ci sono e condizionano poi quella che può essere la partita ed il risultato. In un’occasione ha sbagliato un giocatore è vero, ma il calcio è un gioco di squadra e potevamo lavorare meglio di squadra».

La replica stizzita di Costacurta: «Non sono corretto perché dico che uno ha sbagliato (Thiaw, ndr)? Non sarai corretto tu, perché è un tuo compagno di squadra. Non devi dire che io non sono corretto, io sono un analista, non devo difendere i compagni come te!».

Così il centrale rossonero ha provato a chiarire: «Non mi permetterei mai di dire che non hai ragione. Stavo solo ascoltando e secondo me in quel momento lì penso che sia riduttivo dire che Thiaw abbia sbagliato tre volte perché anche io potevo metterci una pezza e per questo è un errore già di due giocatori. Onestamente si può sempre rimediare. Rispetto Costacurta in maniera esagerata».