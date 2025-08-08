Costacurta, che elogio ad Allegri e Tare! Le parole dell’ex difensore del Milan stanno spopolando sul web. Le ultimissime sui rossoneri

Intervistato da Repubblica, l’ex difensore rossonero Alessandro Costacurta ha espresso il suo pieno sostegno al nuovo corso del Milan, guidato da Igli Tare e Massimiliano Allegri. Le sue parole delineano un quadro di grande fiducia e ottimismo per il futuro del club, mettendo in evidenza la solidità del progetto.

Costacurta ha lodato le qualità di Allegri, riconoscendolo come uno degli allenatori più validi a livello globale. “Max a volte è un po’ troppo prudente ma è uno dei migliori allenatori al mondo, un vincente,” ha dichiarato. Questa affermazione sottolinea la convinzione che la prudenza tattica di Allegri sia un punto di forza, specialmente in un contesto in cui il Milan deve prima di tutto ritrovare stabilità e ottenere risultati concreti.

Secondo l’ex difensore, la priorità del club non è lo spettacolo, ma il ritorno alla vittoria. “Il Milan più che fare spettacolo deve ritrovare risultati, lui è la persona giusta,” ha aggiunto Costacurta. Un’analisi pragmatica che si allinea perfettamente con la filosofia del nuovo corso, che punta a una gestione solida e orientata al successo.

Ma la fiducia di Costacurta non si limita solo al tecnico. L’ex rossonero ha elogiato anche la figura di Igli Tare, definendo la coppia con Allegri come la più forte del campionato. “Con Tare sono già la coppia più solida della Serie A,” ha concluso. Questa dichiarazione è un’investitura importante, che evidenzia la grande intesa e la competenza che i due dirigenti portano nel club. La combinazione tra l’abilità di Allegri nel gestire la squadra in campo e la competenza di Tare nel costruire una rosa competitiva rappresenta per Costacurta la formula vincente per riportare il Milan ai vertici del calcio italiano.