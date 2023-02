Costacurta e il record battuto da Ibrahimovic: «Un pochino mi spiace… Ma credo che possa ancora dare qualcosa». Le parole dell’ex Milan

Alessandro Costacurta è stato superato da Ibrahimovic quale più anziano a giocare con la maglia rossonera e ne ha parlato ai microfoni di Sky. Ecco le parole dell’ex Milan:

«Sono devastato, non sono uscito di casa da ieri sera quando ho visto entrare Zlatan… (ride, ndr). I record sono fatti per essere battuti, un pochino mi spiace… Credo che possa dare ancora qualcosa in campo dopo averlo già dato fuori»