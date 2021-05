Costacurta: «Difesa del Milan distratta, ecco chi devono ringraziare»

Costacurta ha spiegato come il Milan debba ringraziare Donnarumma per le parate effettuate visto lo scarso smalto dei difensori

Alessandro Costacurta, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha parlato della difesa del Milan e del rendimento di Donnarumma:

«Troppi goal subiti dai rossoneri? Ci sono state delle parate inncredibili di Donnarumma delle ultime partite, credo che nel Milan non abbiano ancora la giusta armonia e la giusta coordinazione in difesa. Le prestazioni individuali non sono state all’altezza. Tomori all’inizio ha fatto bene, ma poi ha pagato il fatto di giocare più spesso – mercoledì e domenica mercoledì e domenica – rispetto a quando era in Inghilterra; Tomori è, comunque, il più affidabile di tutti. Ma bisogna ringraziare Donnarumma per le parate fatte».