Costacurta: «Difendere bene e ripartire forte, è questo il metodo corretto»

Costacurta ha rilasciato una lunga dichiarazione ai microfoni di Sky Sport, sul match di questa sera tra Atletico Madrid e Milan:

«Il Milan stasera deve fare soprattutto quello che ha fatto nei primi quarantacinque minuti dell’andata. Le ripartenze, come quelle del match giocato a San Siro, possono far male all’Atletico Madrid. Suarez è un grandissimo attaccante, è un giocatore che in area ti può provocare sempre e che in qualche maniera tenta di togliere la concentrazione ai propri avversari. Stiamo parlando di un signor giocatore, un grandissimo attaccante».

Su Rebic: «In un certo senso non credo che il gioco sia diverso con Ibrahimovic o Giroud. Credo che per caratteristiche tecniche la differenza sia enorme, appoggiarsi su Ibrahimovic è molto più semplice, è più bravo in tutte le cose. Se la punta centrale invece fosse stata Rebic il gioco del Milan sarebbe stato diverso. È un giocatore che manca tanto al Milan e che è capace di allungare la difesa avversaria».