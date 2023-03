Costacurta su Leao: «Da lui mi aspetto qualcosa in più». Le parole dell’ex calciatore rossonero sulle ultime prestazioni del portoghese

Billy Costacurta ha parlato ai microfoni di Sky di Rafael Leao. Ecco le parole dell’ex calciatore rossonero:

«Credo che l’allenatore lo veda come lo vediamo noi. Le aspettative sono sempre alte, soprattutto in partite di alto livello. Leao è stato decisivo solo a Zagabria se parliamo di Europa, da lui mi aspetto qualcosa in più soprattutto nelle partite che contano. Se poi l’allenatore non lo fa giocare contro l’Inter vuol dire che c’è qualcosa…»