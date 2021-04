Costa (sottosegr. Salute): «Tifosi allo stadio a maggio? Vi spiego tutto»

Costa, sottosegretario alla Salute, ha parlato della possibile riapertura degli stadi ai tifosi da maggio. Le sue parole

Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, ha parlato a Sky Sport della notizia della riapertura degli stadi ai tifosi a partire da maggio 2021.

RIAPERTURA STADI – «Ancora non c’è nulla di ufficiale, ne ho parlato poco fa con il Ministro. La posizione non è stata presa dal governo e non so come siano uscite le notizie. Se sarà possibile saremo contenti di poterlo fare. Stavamo ragionando sulle ultime due partite di campionato. Gli Europei si giocheranno in Italia con il pubblico e spero che ci sia anche in finale di Coppa Italia».

TEST PER GLI EUROPEI – «Credo che le settimane precedenti possono servire per aprire anche ad altri eventi sportivi, ma anche concerti e eventi all’aperto. Ci sarà un arrivo graduale. Io la trovo un’opportunità».