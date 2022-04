Cosmi: «Contro il Bologna, ho visto qualche giocata superficiale e poco cattiva»

Le parole di Serse Cosmi sull’ultimo match del Milan: «Contro il Bologna, ho visto qualche giocata superficiale e poco cattiva»

Serse Cosmi ha commentato l’ultimo match del Milan ai microfoni di Sky Sport 24. Ecco le sue parole:

«Contro il Bologna il Milan ha iniziato la gara con la consapevolezza di far gol ma ho visto qualche giocata troppo superficiale e poco cattiva per una partita che l’avrebbe proiettata in avanti in classifica. Il Bologna, poi, ha fatto una grande partita».