CorSera: Zlatan Ibrahimovic ha preso la sua decisione

CorSera: venerdì 15 maggio, Zlatan Ibrahimovic avrebbe preso la sua decisione. Il suo futuro in rossonero sarebbe…

Stando a quanto riferisce l’edizione del Corriere della Sera in edicola questa mattina, il futuro di Zlatan Ibrahimovic sarebbe già scritto.

Lo svedese avrebbe scelto di non rinnovare con il Milan e dunque concludere la sua carriera calcistica all’Hammarby, club di cui è coproprietario e con cui si è allenato nello scorso mese in Svezia. Il club di Via Aldo Rossi, a questo punto, dovrà per forza di cose trovare un degno sostituto.