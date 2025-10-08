Connect with us

HANNO DETTO

Corsa Scudetto, Rabiot non si tira indietro: parole molto forti del centrocampista in forza al Milan

HANNO DETTO

Saviano attacca Milan e Inter, sulla questione Curva: avete sentito?

HANNO DETTO

Balotelli ha svelato un retroscena, prima di andare al Milan: avete sentito?

HANNO DETTO

Milan Como in Australia, Marchisio sta con Rabiot: «Non credo che un viaggio del genere giovi allo spettacolo. I calciatori...»

HANNO DETTO

Camarda, sentite Pafundi: «Sta battendo ogni record. Penso non sia stato facile gestire la pressione»

HANNO DETTO

Corsa Scudetto, Rabiot non si tira indietro: parole molto forti del centrocampista in forza al Milan

Milan news 24

Published

5 giorni ago

on

By

Rabiot

Corsa Scudetto, Rabiot non si tira indietro: parole molto forti del centrocampista in forza al Milan. Le ultimissime

Adrien Rabiot, pedina fondamentale nel centrocampo del Milan di Allegri allenatore, non si nasconde. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il francese ha analizzato il panorama della Serie A dopo le prime sei giornate, tracciando un quadro della corsa Scudetto e lanciando un chiaro messaggio ai tifosi rossoneri in vista della lotta per il titolo.

Secondo il centrocampista, il campionato è, come sempre, affollato di pretendenti, ma alcuni competitor hanno già dimostrato le loro carte. «Al solito tante squadre. Vedere la Roma così in alto è un po’ una sorpresa», ha ammesso Rabiot, riconoscendo l’ottimo avvio dei giallorossi, attualmente a pari punti con il Napoli.

Nonostante l’equilibrio in vetta, il francese non ha dubbi su chi possieda la rosa più attrezzata: «Il Napoli rimane la più forte». Sull’altra sponda di Milano, Rabiot ha riconosciuto un vantaggio chiave per i nerazzurri: «L’Inter è l’italiana che finora ha fatto meglio in Europa e, contrariamente a noi, hanno il vantaggio di giocare insieme da tempo. Non è scontato creare subito la giusta dinamica». Un riferimento al fatto che il Milan di Tare direttore sportivo e Allegri è una squadra in piena fase di ricostruzione e che necessita di tempo per amalgamare i nuovi innesti come lui e Modric.

Sulla sua ex squadra, la Juventus, il giudizio è più cauto, relegandola alla lotta per la qualificazione europea: «Alla Juve c’è qualità, ma meno di Napoli o Inter, manca ancora l’alchimia da scudetto. Lotteranno per la zona Champions».

La conclusione è un giuramento d’amore per la nuova maglia e un obiettivo personale: «Noi di sicuro lotteremo fino all’ultimo e spero di vincere di nuovo lo scudetto». Rabiot porta con sé la voglia di riscatto dopo il titolo juventino non festeggiato a causa della pandemia: «Quello con la Juventus non l’abbiamo celebrato degnamente a causa del Covid. Stavolta mi piacerebbe festeggiarlo con tutti i tifosi in piazza». Un appello che infiamma la passione rossonera.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.