Corsa Scudetto, Rabiot non si tira indietro: parole molto forti del centrocampista in forza al Milan. Le ultimissime

Adrien Rabiot, pedina fondamentale nel centrocampo del Milan di Allegri allenatore, non si nasconde. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il francese ha analizzato il panorama della Serie A dopo le prime sei giornate, tracciando un quadro della corsa Scudetto e lanciando un chiaro messaggio ai tifosi rossoneri in vista della lotta per il titolo.

Secondo il centrocampista, il campionato è, come sempre, affollato di pretendenti, ma alcuni competitor hanno già dimostrato le loro carte. «Al solito tante squadre. Vedere la Roma così in alto è un po’ una sorpresa», ha ammesso Rabiot, riconoscendo l’ottimo avvio dei giallorossi, attualmente a pari punti con il Napoli.

Nonostante l’equilibrio in vetta, il francese non ha dubbi su chi possieda la rosa più attrezzata: «Il Napoli rimane la più forte». Sull’altra sponda di Milano, Rabiot ha riconosciuto un vantaggio chiave per i nerazzurri: «L’Inter è l’italiana che finora ha fatto meglio in Europa e, contrariamente a noi, hanno il vantaggio di giocare insieme da tempo. Non è scontato creare subito la giusta dinamica». Un riferimento al fatto che il Milan di Tare direttore sportivo e Allegri è una squadra in piena fase di ricostruzione e che necessita di tempo per amalgamare i nuovi innesti come lui e Modric.

Sulla sua ex squadra, la Juventus, il giudizio è più cauto, relegandola alla lotta per la qualificazione europea: «Alla Juve c’è qualità, ma meno di Napoli o Inter, manca ancora l’alchimia da scudetto. Lotteranno per la zona Champions».

La conclusione è un giuramento d’amore per la nuova maglia e un obiettivo personale: «Noi di sicuro lotteremo fino all’ultimo e spero di vincere di nuovo lo scudetto». Rabiot porta con sé la voglia di riscatto dopo il titolo juventino non festeggiato a causa della pandemia: «Quello con la Juventus non l’abbiamo celebrato degnamente a causa del Covid. Stavolta mi piacerebbe festeggiarlo con tutti i tifosi in piazza». Un appello che infiamma la passione rossonera.