Corsa Scudetto, Massimiliano Allegri fa il punto in conferenza stampa: svelato l’obiettivo del club. Le ultimissime sui rossoneri

Il pareggio a reti inviolate contro la Juventus ha lasciato il Milan con il rammarico per il rigore fallito, ma il tecnico Massimiliano Allegri non si scompone e mantiene la sua tradizionale linea prudente in conferenza stampa, soprattutto quando si parla di obiettivi stagionali.

Interrogato sulla corsa Scudetto dopo il passo falso dell’Allianz Stadium, Allegri ha subito voluto smorzare gli entusiasmi, riportando l’attenzione sul cammino graduale della squadra. “La Juventus è un’ottima squadra e non ha mai perso,” ha esordito il mister, lodando la solidità degli avversari.

Quando si tratta di definire gli obiettivi del suo Milan, il tecnico è stato estremamente chiaro, allontanando per il momento le pressioni per il titolo e focalizzandosi sulla qualificazione Champions League: “Per quanto riguarda noi vogliamo arrivare nelle migliori condizioni a marzo per entrare nelle prime quattro.”

Questa dichiarazione riflette la filosofia pragmatica di Allegri e della dirigenza, con Igli Tare che lavora in sintonia per costruire una squadra competitiva ma senza proclami eccessivi. L’allenatore ha sottolineato l’importanza della continuità di risultati, ritenendola la chiave per raggiungere i traguardi prefissati.

L’analisi di Allegri si è concentrata sulla prestazione generale, riconoscendo la difficoltà della sfida in un campo ostico, pur masticando amaro per le occasioni sprecate: la partita, a tratti bloccata, ha mostrato un Milan solido in difesa, ma poco incisivo negli ultimi metri. Il suo mantra resta quello di lavorare sui dettagli e migliorare giorno dopo giorno, puntando a consolidare la posizione in classifica in vista della cruciale primavera. La prudenza dell’allenatore non è un segno di sfiducia, ma un invito a tenere i piedi per terra, passo dopo passo.