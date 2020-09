Corriere sport, Zaniolo: «Non smetto, così si cresce»

Corriere sport, nel taglio alto della prima pagina l’intervista rilasciata da Zaniolo al quotidiano, a poche ore dall’intervento

NON SMETTO- «Non smetto, così si cresce». Queste le parole riportate dal quotidiano che poi spiega: “Nicolò domani in Austria per l’intervento al ginocchio”. E ancora: «Sto già facendo il conto alla rovescia per tornare. La Roma mi è vicina».