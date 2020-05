Corriere Sport: «Serie C stop, chieste le promozioni di Monza, Reggina e…»

Corriere Sport: venerdì 8 maggio, la Serie C si ferma. Monza, Reggina e Vicenza pronte ad essere promosse. Il Bari non ci sta

I club di Lega Pro avrebbero raggiunto in assemblea l’accordo e chiederanno al Consiglio Federale lo stop definitivo alla stagione di Serie C 2019-2020. Lo riferisce il Corriere dello Sport in edicola questa mattina.

Le classifiche dovrebbero essere congelate con la promozione in Serie B delle prime tre di ogni girone, ovvero Monza, Reggina e Vicenza. Il nome della quarta promossa in B dovrebbe essere il Carpi, che ha una migliore media punti ponderata ottenuta in base al rapporto tra gare giocate e punti rispetto a Reggio Audace e Bari, quest’ultima non ci sta.